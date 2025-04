Die EU will ihre Zusammenarbeit mit der Türkei überdenken. (picture alliance / dpa / Matthias Schrader)

Angesichts der jüngsten besorgniserregenden Entwicklungen sei dies notwendig, erklärte ein EU-Sprecher in Brüssel. Die Türkei sei jedoch nach wie vor ein strategisch wichtiger Partner und man wolle das Land in europäischen Werten verankert sehen. Morgen finden in Brüssel erstmals seit sechs Jahren wieder Gespräche hochrangiger Vertreter beider Seiten über die wirtschaftlichen Beziehungen statt. Dazu wird auch der türkische Finanzminister Simsek erwartet.

Das Vorgehen gegen den Oppositionspolitiker Imamoglu löste in der Türkei eine Protestwelle aus. Er war Mitte März wegen Korruptions- und Terrorvorwürfen festgenommen worden und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

