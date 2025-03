Brüssel

EU will Syriens Wiederaufbau unterstützen - Noch keine Einigung auf Ukraine-Hilfen

Die EU hat auf einer Geberkonferenz für den Wiederaufbau Syriens neue Hilfen in Höhe von fast 2,5 Milliarden Euro zugesagt. Die Mittel sollten im laufenden und im kommenden Jahr an Syrerinnen und Syrer fließen, die im Land selbst und in der Region lebten, erklärte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei dem Treffen in Brüssel.