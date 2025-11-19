Bedrohung durch Russland

Im Ernstfall sollen Einsatzkräfte schneller verlegt werden können. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will die EU-Kommission dazu heute in Brüssel einen Vorschlag präsentieren. Er sieht vor, militärischen Transporten in einer Gefahrenlage EU-weit prioritären Zugang zu Verkehrsnetzen, Infrastruktur und damit verbundenen Dienstleistungen zu garantieren. In Krisen, in denen der Zeitfaktor bei jeder Reaktion entscheidend sei, könne es sich Europa nicht leisten, langsam zu handeln, heißt es in einem Text zu der geplanten Richtlinie. Wenn das neue System beschlossen werden sollte, könnte es im Ernstfall innerhalb von 48 Stunden aktiviert werden.

