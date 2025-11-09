Gipfeltreffen in Kolumbien

Das Logo des Gipfeltreffens zwischen den Celac-Staaten und der EU. (imago / Agencia EFE / imago stock&people)

Ziel des Treffens in der Küstenstadt Santa Marta ist ein Ausbau der Partnerschaft bei Energie- und Wirtschaftsfragen. Ein weiteres Thema ist der Kampf gegen das organisierte Verbrechen und den Drogenhandel. Deutschland wird durch Bundesaußenminister Wadephul vertreten.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte zum Auftakt, durch eine stärkere Zusammenarbeit könne man mehr tun, um Bürgerinnen und Bürger auf beiden Seiten zu schützen. Im Gespräch ist unter anderem eine Vereinbarung für eine neue Sicherheitsallianz, die eine engere Abstimmung zwischen Polizei-, Justiz- und Zollbehörden vorsieht.

Überschattet wird der Gipfel von den US-Angriffen auf Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler aus Venezuela und Kolumbien und der Entsendung von US-Kriegsschiffen in die Karibik.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.