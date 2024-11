Nach Vorwürfen der Militärregierung

Straßenszene in Nigers Hauptstadt Niamey (dpa / AP / Sam Mednick)

Die EU reagiert damit auf Vorwürfe der Machthaber in Niamey, wonach der Botschafter humanitäre Hilfsgelder von 1,3 Millionen Euro unabgesprochen und nicht gerecht an Organisationen verteilt habe. Der Europäische Auswärtige Dienst wies die Anschuldigungen zurück. Die Hilfe sei "neutral, unparteiisch und unabhängig". Humanitäre Unterstützung dürfe von der Militärregierung in Niger nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden.

