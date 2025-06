Kartellrecht

EuGH-Generalanwältin fordert Milliardenstrafe für Google

Im Rechtsstreit um die marktbeherrschende Stellung von Google bei Smartphones schließt sich die Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof der Forderung nach einer Milliardenstrafe an. Googles Einwände gegen das in erster Instanz festgelegte Bußgeld von rund 4,1 Milliarden Euro seien unbegründet, schrieb Generalanwältin Kokott in ihren Schlussanträgen.