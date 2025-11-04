Außenwert der Gemeinschafts-Währung

Euro und US-Dollar handeln bereits seit Längerem nicht mehr mit Parität. (imago stock&people )

Die europäische Gemeinschaftswährung ging im asiatischen Handel auf einen Wert von rund 1,15 Dollar zurück. Hintergrund sind zurückgehende Erwartungen über weitere Zinssenkungen durch die US-Zentralbank. Zwar hatte die Federal Reserve den Leitzins zuletzt um 0,25 Punkte herabgesetzt. Allerdings deutete Fed-Chef Powell an, dass dies die letzte Senkung für dieses Jahr gewesen sein könnte, was den Dollar stützte.

Neben dem Euro verlor auch der japanische Yen an Wert und näherte sich im Vergleich zum US-Dollar einem Achteinhalb-Monats-Tief.

