Kyriakos Pierrakakis (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Dursun Aydemir)

Pierrakakis sagte in Athen, sollte die Blockade der Meerenge nicht rasch wieder aufgehoben werden, könnten die Ausfälle bei Öl und Gas größer sein als in früheren Krisen. Der griechische Finanzminister bezog sich dabei etwa auf die 1970er-Jahre und den Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Auswirkungen gingen weit über den Energiesektor hinaus. So könnten etwa auch wichtige Düngemittel knapp werden. Besonders betroffen sei Asien, doch auch in Europa seien die Folgen spürbar. US-Außenminister Rubio beklagte im Sender "Fox News", der Iran setze die Straße von Hormus wie eine wirtschaftliche Atomwaffe gegen die Welt ein.

In den stockenden Verhandlungen über eine Beilegung des Krieges hatte der Iran zuletzt einen neuen Vorschlag unterbreitet. US-Präsident Trump steht dem Vorstoß Medienberichten zufolge allerdings skeptisch gegenüber.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.