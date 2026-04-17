IWF-Tagung

Kyriakos Pierrakakis, Präsident der Euro-Gruppe (Markus Lenhardt / dpa / Markus Lenhardt)

Eine solche Kooperation in Europa werde nicht nur die Versorgungssicherheit verbessern, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit stärken, sagte Pierrakakis bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington. Die Reaktionen auf die Ölkrise in den 1970er-Jahren hätten die heutige Welt entscheidend geprägt. Heute stehe man vor einer vergleichbaren Herausforderung. Europa importiere noch immer rund 57 Prozent seiner Energie und bleibe damit anfällig für externe Schocks, warnte Pierrakakis.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.