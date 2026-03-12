VfB Stuttgart - FC Porto (dpa / Marijan Murat)

Nationalspieler Deniz Undav (40. Minute) traf vor 60.000 Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Arena für den VfB. Die Treffer für Porto erzielten Terem Moffi (21.) und Rodrigo Mora (27.). Der vermeintliche Ausgleich zum 2:2 durch Angelo Stiller (70.) wurde wegen Abseitsstellung aberkannt.

Der SC Freiburg verlor sein Hinspiel beim belgischen Club KRC Genk mit 0:1 (0:1) und steht vor dem Wiedersehen am nächsten Donnerstag im Breisgau unter Druck. Den einzigen Treffer des Abends erzielte Zakaria El Ouahdi (24. Minute).

In der Conference League wahrte der FSV Mainz 05 die Chance auf das erste Europapokal-Viertelfinale in der Vereinsgeschichte. Der Bundesligist trennte sich im Achtelfinal-Hinspiel beim tschechischen Pokalsieger Sigma Olmütz mit einem 0:0.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.