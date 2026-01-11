Immer mehr Besucher zieht es nach Rust. (picture alliance / dpa / Rolf Haid)

Deutschlands größter Freizeitpark hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben erstmals die Marke von sieben Millionen Besuchern erreicht. 2024 waren es demnach noch etwas mehr als sechs Millionen. Zu der Eröffnung im Jahr 1975 kamen etwa eine Viertel Million Menschen.

Der Park liegt in Baden-Württemberg nahe Freiburg. Bisher gibt es 17 Themen-Bereiche, die europäischen Ländern gewidmet sind. In der Sommersaison soll der Kleinstaat Monaco dazukommen.

