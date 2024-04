Luftverschmutzung

Feinstaub entsteht unter anderem durch die Abgase von Kraftfahrzeugen. (Archivbild) (Imago / Michael Gstettenbauer / IMAGO / Michael Gstettenbauer)

Diese sehen strengere Grenzwerte für mehrere Schadstoffe bis zum Jahr 2030 vor. Für Feinstaub soll die Obergrenze demnach ab 2030 bei zehn Mikrogramm pro Kubikmeter liegen, bislang sind es 25 Mikrogramm. Der Grenzwert für Stickstoffdioxid wird von bislang 40 Mikrogramm auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter halbiert. Die Standards sollen mindestens alle fünf Jahre neu geprüft werden. Das Parlament machte auch den Weg für ein europäisches Lieferkettengesetz frei. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte für die Regelung, mit der Unternehmen für Menschenrechtsverstöße in ihren Lieferketten zur Verantwortung gezogen werden können. Zudem wurde ein Verbot von Einweg-Plastik in Hotels und Restaurants beschlossen. Erklärtes Ziel ist, dass bis 2040 mindestens 15 Prozent weniger Verpackungen auf dem Müll landen. Desweiteren empfahl das Plenum den Ausstieg der EU aus der internationalen Energiecharta. Das 1998 in Kraft getretene Abkommen war geschaffen worden, um Investitionen in Gas-, Öl-, und Kohleprojekte zu schützen und steht bei Umweltorganisationen schon länger in der Kritik.

