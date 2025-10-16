EU-Kommission
Europa soll bis 2030 verteidigungsbereit sein

Die EU-Kommission hat vier europäische Leitprojekte im Verteidigungssektor vorgeschlagen. Ziel sei es, den Kontinent bis 2030 verteidigungsbereit zu machen, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel. Die jüngsten Bedrohungen hätten gezeigt, dass Europa in Gefahr sei.

    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen steht vor einer verschwommenen EU-Fahne.
    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (picture alliance / Anadolu / Dursun Aydemir)
    Zu den vier vorgeschlagenen Aufrüstungsprojekten gehören eine Initiative zur Drohnenabwehr und die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit der östlichen EU-Mitgliedstaaten. Geplant ist auch, die Luftverteidigung zu stärken und den Schutz europäischer Satelliten sicherzustellen. Die Finanzierung soll vor allem über die Mitgliedstaaten und über bereits bestehende EU-Programme erfolgen.
    Hintergrund der Aufrüstung ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Furcht, dass Russland in den nächsten Jahren ein EU-Mitglied und damit auch einen NATO-Staat angreifen könnte. Zudem hatte US-Präsident Trump gefordert, dass Europa mehr für seine eigene Sicherheit tun müsse.
    Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.