Merz sei in der Pflicht, sich darum zu kümmern, dass Maja T. nach Deutschland zurückgeholt werde, sagte Rackete im Deutschlandfunk . Die non-binäre Person sitzt in Ungarn seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft, größtenteils in Isolation. Maja T. werden Angriffe auf Rechtsextreme im Februar 2023 in Budapest vorgeworfen. Mehrere Menschen wurden damals zusammengeschlagen und zum Teil erheblich verletzt.