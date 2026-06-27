Hitzewelle

Peter Liese von der EVP im Europaparlament (picture alliance / dpa / Thierry Monasse)

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, immer nur nach Geld aus Europa zu schreien, helfe nicht. Liese verteidigte außerdem den Europäischen Emissionshandel als EU-Klimaschutzinstrument. Mehrere große Industriekonzerne hatten die EU-Spitze aufgefordert, den dadurch verursachten Anstieg der Kosten zu stoppen. Liese, der Mitglied im Umweltausschuss ist, sprach sich dafür aus, Instrumente anzupassen und gegebenenfalls Fehlentwicklungen zu korrigieren. Obgleich der Klimaschutz weiter als Priorität behandelt werden sollte, müssten sich Leistung und Investitionen der Unternehmen in klimaschonende Maßnahmen auch lohnen, ergänzte Liese.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.