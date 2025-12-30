Europäische Staats- und Regierungschefs beraten über Wege zsur Beendigung des Krieges in der Ukraine. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andreas Stroh)

Konkretes zum Inhalt der Schaltkonferenz wurde nicht bekannt. Der Kreml hatte kurz zuvor wegen des angeblichen ukrainischen Drohnenangriffs auf eine Residenz von Russlands Staatschef Putin eine noch härtere Gangart in den Verhandlungen angekündigt. Kiew weist den Vorwurf zurück und spricht von einer Lüge.

Der ukrainische Staatschef Selenskyj hatte am Sonntag mit US-Präsident Trump in Florida über den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs zu beraten. Trump zeigte sich danach optimistisch. In wichtigen Streitpunkten, darunter der Status der ostukrainischen Donbass-Region, gibt es jedoch weiter keine Einigung.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.