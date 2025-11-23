Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Eröffnungssitzung des G20-Gipfels in Johannesburg (Michael Kappeler / dpa-Pool / dpa)

Sie übersandten der Regierung in Washington eine überarbeitete Version des 28-Punkte-Plans und betonten, dass Russland seinen Angriffskrieg beenden müsse. Vertreter europäischer Staaten wollen heute in Genf mit den USA und der Ukraine über den US-Plan sprechen. Zudem werden Gespräche von Unterhändlern der USA und der Ukraine ebenfalls in der Schweiz vorbereitet. Diese würden kurzfristig in den nächsten Tagen geführt, kündigte der ukrainische Sicherheitsrat in Kiew an.

US-Präsident Trump hatte eine Zustimmung der Ukraine zu seinem Vorschlag bis Donnerstag gefordert. Inzwischen relativierte er dies wieder: Der Plan sei nicht sein letztes Angebot. US-Senatoren von Trumps Republikanischer Partei hatten zuvor die Ukraine-Politik des Präsidenten offen abgelehnt und schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.