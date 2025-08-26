Sanktionsdrohung

Satellitenaufnahme der Atomanlage Natanz im Iran aus Januar 2025 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben dem Land mit der Wiedereinführung alter UNO-Sanktionen gedroht, sollte bis Ende der Woche keine Lösung im Atomstreit gefunden werden. Die Sanktionen waren nach dem 2015 beschlossenen Atomabkommen schrittweise abgebaut worden.

Schon vor gut einem Monat hatten sich die Regierungsvertreter der drei Staaten und Teherans getroffen - zum ersten Mal nach dem zwölftägigen Krieg zwischen Israel und dem Iran, bei dem mit Hilfe der USA die Atomanlagen im Iran stark beschädigt worden sein sollen. Israel, die USA und europäische Staaten werfen der iranischen Führung vor, den Bau von Atomwaffen anzustreben. Teheran weist dies zurück.

