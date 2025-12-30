Ursula von der Leyen und Friedrich Merz im Gespräch (Archivbild) (Michael Kappeler / dpa-Pool / dpa / Michael Kappeler)

Das schrieben Merz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach der Schaltkonferenz in Mitteilungen auf der Plattform X. Merz forderte Transparenz und Ehrlichkeit von allen - einschließlich Russland. Von der Leyen sprach von einer guten Diskussion über die Unterstützung der Ukraine, ihrer Sicherheit und über den Wiederaufbau des Landes.

Nach Gesprächen zwischen US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sowie Kremlchef Putin werden die Friedensbemühungen aktuell von russischen Vorwürfen überschattet. Moskau wirft der Ukraine einen versuchten Drohnenangriff auf eine Residenz Putins vor. Kiew weist das zurück.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.