In einer Erklärung heißt es, Grönland gehöre seinem Volk. Es sei allein Sache Dänemarks und Grönlands, über ihre Angelegenheiten zu entscheiden.Das Königreich Dänemark – einschließlich Grönlands – sei Teil der NATO.
Die gemeinsame Erklärung wurde unterzeichnet von Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, der dänischen Regierungschefin Frederiksen sowie den Regierungschefs von Großbritannien, Polen, Italien und Spanien.
US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt, dass die Vereinigten Staaten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit und zur Verteidigung brauchten.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Grönland und USA: Dänemarks Regierung warnt vor US-Annexion (Audio)
Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.