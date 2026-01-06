Gemeinsame Erklärung
Europäer warnen USA vor Grönland-Annexion

Die großen europäischen Staaten haben die USA in deutlichen Worten vor einer Annexion Grönlands gewarnt.

    Flugzeug mit Aufschrift "Trump" auf dem Rollfeld in Nuuk, Grönland, am 7.1.2025
    Europäer haben die USA vor Annexion Grönlands gewarnt. (IMAGO / Ritzau Scanpix)
    In einer Erklärung heißt es, Grönland ⁠gehöre seinem ‌Volk. Es sei allein Sache Dänemarks und Grönlands, über ihre Angelegenheiten zu entscheiden.Das Königreich Dänemark – einschließlich Grönlands – sei Teil der NATO.
    Die gemeinsame Erklärung wurde unterzeichnet von Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, der dänischen Regierungschefin Frederiksen sowie den Regierungschefs von Großbritannien, Polen, Italien und Spanien. 
    US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt, dass die Vereinigten Staaten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit und zur Verteidigung brauchten.

