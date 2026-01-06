Europäer haben die USA vor Annexion Grönlands gewarnt. (IMAGO / Ritzau Scanpix)

In einer Erklärung heißt es, Grönland ⁠gehöre seinem ‌Volk. Es sei allein Sache Dänemarks und Grönlands, über ihre Angelegenheiten zu entscheiden.Das Königreich Dänemark – einschließlich Grönlands – sei Teil der NATO.

Die gemeinsame Erklärung wurde unterzeichnet von Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, der dänischen Regierungschefin Frederiksen sowie den Regierungschefs von Großbritannien, Polen, Italien und Spanien.

US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt, dass die Vereinigten Staaten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit und zur Verteidigung brauchten.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.