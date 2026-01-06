Europäer haben die USA vor Annexion Grönlands gewarnt. (IMAGO / Ritzau Scanpix)

Die gemeinsame Erklärung wurde unterzeichnet von Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, der dänischen Regierungschefin Frederiksen sowie den Regierungschefs von Großbritannien, Polen, Italien und Spanien. Grönlands Premierminister Nielsen rief die USA auf Facebook zu eiem "respektvollen Dialog" auf.

US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt, dass die Vereinigten Staaten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit und zur Verteidigung brauchten. Zudem brachte er nach der Festsetzung des venezolanischen Präsidenten Maduro ein Eingreifen in weiteren lateinamerikanischen Ländern ins Spiel. Trump bezeichnet sein Vorgehen als Teil der „Donroe“-Doktrin . Gemeint ist die Neuinterpretation einer mehr als 200 Jahre alten außenpolitischen Strategie der USA.

