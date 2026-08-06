Hohe Temperaturen

Die gemeinsame Erklärung wurde auch von der Bundesärztekammer unterzeichnet. Darin heißt es, extreme Hitze müsse als ernsthafte grenzüberschreitende Gesundheitsgefahr anerkannt werden. Es müsse ein Europäischer Hitzeschutzplan und ein Notfall-Fonds eingerichtet werden, mit dem beispielsweise Krankenhäuser, Pflegeheime, Kindertagesstätten und Schulen klimafest gemacht werden könnten. Die Gesundheitsorganisationen fordern auch eine Erweiterung des Arbeitsschutzes und dass sichere Innentemperaturen in Wohnungen gewährleistet werden.
In Deutschland starben in diesem Jahr nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts bis Mitte Juli bereits fast 10.000 Menschen infolge sehr hoher Temperaturen.
Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.