Der finnische Präsident Stubb schlug in seiner Eröffnungsrede einen Slogan für die Kulturhauptstadt vor: "Oulu - sogar noch cooler als man denkt". Anschließend konnten die Besucher auf der Hauptbühne unter anderem ein Konzert auf Instrumenten aus Eis erleben.

Oulu mit seinen rund 220.000 Einwohnern gilt als nördlichste Großstadt der EU. Das Veranstaltungsprogramm für das Kulturhauptstadt-Jahr steht unter dem Motto "Kultureller Klimawandel". Geplant sind Beiträge wie Schneeskulpturen, Eisschwimmen und Lichtinstallationen auf gefrorenen Seen. Neben Oulu ist auch das slowakische Trencin seit dem Jahreswechsel europäische Kulturhauptstadt.

