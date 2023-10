Eine Tretmine (Symbolbild zur Illustration des Themas) (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Die Hilfe für die Streitkräfte umfasse auch Ausrüstung zur Räumung von Minenfeldern, teilte das britische Verteidigungsministerium in London mit. Die Ukraine sei das "inzwischen am stärksten verminte Land der Welt", was auch die Offensive gegen die russischen Invasoren behindere. Finanziert werde das Paket aus Mitteln eines Fonds einer Gruppe von Ländern wie Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden, Dänemark und Schweden.

Erst gestern hatte Deutschland Kiew weitere Militärhilfen von rund 1,1 Milliarden Euro als Unterstützung für die Wintermonate zugesagt. Darunter seien ein Luftverteidigungssystem Patriot, weitere Iris-T-Systeme mit Lenkflugkörpern und drei Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard. Zudem sollen in den nächsten Wochen weitere zehn Leopard-1-Kampfpanzer sowie zahlreiche geschützte Transport- und Sanitätsfahrzeuge in der Ukraine eintreffen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.