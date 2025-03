Treffen in Paris

Russland hat die ukrainische Hafenstadt Odessa erneut angegriffen. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Lyashonok Nina / Ukrinform / ABACA)

Dazu trafen sich in Paris die Verteidigungsminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Polens und Großbritanniens. Der britische Ressortchef Healey sprach von einer "Koalition der willigen Länder". Sein französischer Kollege Lecornu erklärte nach dem Treffen, als erste Garantie müsse die ukrainische Armee über eine längere Zeit von den Ländern gestärkt werden. Er deutete zudem eine Stationierung von Soldaten an der polnisch-ukrainischen Grenze an. Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte zusätzliche Munitionslieferungen sowie Ausbildungsprogramme an.

Angesichts der veränderten Ukraine-Politik der US-Regierung hatten auch Polen und Finnland schon Bereitschaft signalisiert, sich für den Fall einer Waffenruhe an Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land zu beteiligen.

