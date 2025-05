Ursula von der Leyen und Emmanuel Macron zeigten sich sichtlich erleichtert über den Sieg der pro-europäischen Seite. (Archivbild) (picture alliance / dpa / MAXPPP / Lp / Olivier Lejeune)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb auf der Plattform X, die Rumänen hätten sich für das Versprechen eines offenen, wohlhabenden Rumäniens in einem starken Europa entschieden. Der französische Präsident Macron schrieb, trotz zahlreicher Manipulationsversuche hätten sich die Rumänen für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Europäische Union entschieden. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem historischen Sieg. Für die Ukraine sei es wichtig, in Rumänien einen verlässlichen Partner zu haben. Sie alle sicherten Dan eine enge Zusammenarbeit zu.

Dan hat sich nach Auszählung fast aller Stimmen in der Stichwahl mit gut 54 Prozent gegen den rechtspopulistischen Kandidaten Simion durchgesetzt. Dieser erhielt rund 46 Prozent der Stimmen und erkannte seine Niederlage inzwischen an. In der ersten Wahlrunde hatte der Rechtspopulist noch vorn gelegen.

Die Wahl im November vergangenen Jahres hatte der russlandfreundliche Kandidat Georgescu gewonnen. Das Verfassungsgericht erklärte das Ergebnis jedoch wegen des Verdachts russischer Einmischung für ungültig. Deshalb wurde nun erneut abgestimmt.

