Gastgeberin ist die Jüdische Gemeinde Chabad Berlin. Der Kongress dient dem Austausch über aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen, religiöse Verantwortung und die Zukunft jüdischen Lebens in Europa. Etwa 180 Rabbiner sind vor Ort.
Für morgen ist ein Besuch des Deutschen Bundestags geplant. Chabad-Gemeinden haben innerhalb des Judentums eine streng-orthodoxe Ausrichtung. Sie gehen zurück auf eine im 18. Jahrhundert entstandene religiös-mystische Strömung im heutigen Belarus. Die Zentrale von Chabad befindet sich in New York.
