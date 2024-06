Ariane 6 auf dem europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana (Manuel Pedoussaut/ESA/dpa)

Das teilte die europäische Raumfahrtagentur Esa in Berlin mit. Der Start erfolgt vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana. Esa-Chef Aschbacher sagte, die Ariane 6 markiere eine neue Ära der europäischen Raumfahrt. Mit ihrem Start werde sie Europas unabhängigen Zugang zum Weltraum wiederherstellen.

Die Rakete ist das Nachfolgemodell der Ariane 5. Seit deren letztem Einsatz im Juli vergangenen Jahres hat die Esa keine eigenen Mittel mehr, um Satelliten ins All zu bringen. Die Ariane 6 ist deutlich günstiger als das Vorgängermodell.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.