Angriff des polnischen Justizministers wegen "Grüne Grenze"

Europäische Regisseure stützen Regisseurin Agnieszka Holland

Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland bekommt nach den Attacken des polnischen Justizministers nun auch Unterstützung vom Zusammenschluss der europäischen Filmemacher, der Federation of European Screen Directors. In einem Schreiben heißt es, man stehe geschlossen hinter Holland. Deren Flüchtlingsdrama "Grüne Grenze" spielt an der polnisch-belarussischen Grenze und gewann bei den Filmfestspielen in Venedig den Spezialpreis der Jury.

18.09.2023