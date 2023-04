Die Raumsonde JUICE wird mehr als sieben Jahre unterwegs sein, um dann den Riesenplaneten Jupiter und seine größten Monde zu erkunden. ((Illustration) (Airbus))

Es ist das bislang am weitesten entfernte Ziel der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Die Sonde hob um 14 Uhr 14 an Bord einer Ariane-5-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ab. Gestern war der Start zunächst wegen eines Gewitterrisikos verschoben worden.

"Juice" soll vor allem die großen Monde des Jupiter analysieren, namentlich "Europa", "Kallisto" und "Ganymed". Unter deren Eiskrusten werden Ozeane aus Wasser vermutet. Für den Weg von der Erde dorthin wird die Sonde rund acht Jahre brauchen.

