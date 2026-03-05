Iran-Krieg

Der französische Flugzeugträger "Charles de Gaulle" wird zum Schutz von Zypern ins Mittelmeer verlegt (Archivbild). (dpa / AP Images / Christophe Ena)

Auf der Mittelmeerinsel war am Montag eine britische Basis von einer Drohne iranischer Bauart getroffen worden. Heute sagten Spanien, Frankreich, Italien und die Niederlande nach italienischen Angaben zu, Marineeinheiten zu entsenden. Spanien gab inzwischen bekannt, eine Fregatte schicken.

Frankreich hatte schon gestern angekündigt, den Flugzeugträger Charles de Gaulle von der Ostsee ins Mittelmeer zu verlegen und zur Begründung ausdrücklich auf die Lage in Zypern verwiesen. Ein Kriegsschiff aus Großbritannien soll in der kommenden Woche in der Region eintreffen. Auf Zypern wird heute auch der britische Verteidigungsminister Healey erwartet, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen.

Die EU-Außenminister beraten heute in einer Videokonferenz mit Vertretern der Golfstaaten über den Irankrieg.

