Auf Einladung der spanischen Regierung nehmen 20 Länder sowie internationale Organisationen an der Konferenz teil. Außenminister Albares sagte, das Treffen verfolge das Ziel, den Krieg im Gazastreifen zu beenden und eine Zweistaatenlösung zu verwirklichen. Mit Blick auf die als unzureichend kritisierten Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet forderte Albares, nicht Israel dürfe entscheiden, wer Essen bekomme und wer nicht. Vielmehr müsse die humanitäre Hilfe "in großen Massen, ungehindert und neutral" in den Gazastreifen gelangen.

