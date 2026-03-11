Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, angedacht seien etwa staatliche Beihilfen sowie Subventionen oder Obergrenzen für Gaspreise. Sie forderte indirekt auch EU-Staaten zu eigenen ⁠Maßnahmen ⁠auf. In ⁠manchen Ländern sei die Besteuerung von Gas viel höher als ⁠die des elektrischen Stroms, meinte von der Leyen. ‌Dort gebe es Raum für entlastende Maßnahmen. Europas Abhängigkeit ​von fossilen Brennstoffen habe in den ersten zehn Tagen des Iran-Kriegs Mehrkosten von drei Milliarden Euro ​verursacht, erklärte die Kommissionspräsidentin. Auch die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder beschäftigen sich heute mit den stark gestiegenen Energiepreisen. Deutschland und die weiteren führenden Industriestaaten zeigten sich angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Krieges grundsätzlich offen für eine Freigabe von Ölnotreserven. Mit den gestiegenen Kraftstoffpreisen befasst sich am Abend in Berlin auch der Koalitionsausschuss.

