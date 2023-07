Außenminister-Treffen

Die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Brüssel. (picture alliance / photothek / Janine Schmitz)

Die EU-Außenminister beschlossen bei ihrem Treffen in Brüssel, dass europäische Unternehmen keine Teile mehr in den Iran liefern dürfen, die für die Entwicklung und den Bau von Drohnen benötigt werden. Zudem wurden Strafmaßnahmen gegen fünf weitere Iraner erlassen, die an der Produktion der Fluggeräte beteiligt sind. Iranische Drohnen kommen häufig bei Luftangriffen der russischen Armee auf Ziele in der Ukraine zum Einsatz.

Die Europäische Union hatte gestern bereits ihre Sanktionen gegen Russland um sechs Monate verlängert. Die britische Regierung verhängte zudem Sanktionen gegen weitere Führungspersonen der russischen Söldnertruppe Wagner. Hintergrund sind Berichte über Folter und andere Menschenrechtsverletzungen durch Wagner-Söldner bei Einsätzen in Afrika.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.