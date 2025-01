Die CDU hat zur Klausur mit Staats- und Regierungschefs der Europäischen Volkspartei (EVP) geladen. (Michael Kappeler / dpa /)

Gastgeber ist die CDU in ihrer Parteizentrale. An dem Treffen nehmen zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie mehrere zur EVP gehörende Oppositionsführer teil. Unions-Kanzlerkandidat Merz sprach sich zum Auftakt für schärfere Regeln zur Begrenzung der illegalen Einwanderung nach Europa aus.

Zudem will die EVP die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie stärken. Der Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, Weber, kündigte an, das geplante Verbot von Verbrennermotoren ab 2035 rückgängig zu machen. Mit Blick auf den Amtsantritt von US-Präsident Trump betonte Weber, Europa müsse in der Lage sein, seine Interessen bei möglichen Zöllen zu verteidigen.

Die EVP-Klausurtagung in Berlin wird morgen fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.