Trotz hoher Energiepreise

Die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins auf 2,25 Prozent. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins liegt weiterhin bei 2,25 Prozent, wie der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main entschied. Die vom Iran-Krieg angetriebene Teuerung im Euroraum war zuletzt zwar auf 2,8 Prozent zurückgegangen. Der EZB-Rat äußerte sich jedoch vorsichtig über die weitere Zinsentwicklung. Die Unsicherheit sei nach wie vor hoch. Die Auswirkungen des Energieschocks auf die Inflation seien noch nicht ⁠vollständig ⁠zum Tragen gekommen, erklärte das Gremium.

Aktuell treibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise wieder in die Höhe: Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent liegt momentan bei rund 100 US-Dollar. Im Februar waren es noch 60 Dollar.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.