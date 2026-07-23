Trotz hoher Energiepreise

Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins liegt weiterhin bei 2,25 Prozent, wie der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main entschied. Die vom Iran-Krieg angetriebene Teuerung im Euroraum war zuletzt zwar auf 2,8 Prozent zurückgegangen. Der EZB-Rat äußerte sich jedoch vorsichtig über die weitere Zinsentwicklung. Die Unsicherheit sei nach wie vor hoch. Die Auswirkungen des Energieschocks auf die Inflation seien noch nicht vollständig zum Tragen gekommen, erklärte das Gremium.
Aktuell treibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise wieder in die Höhe: Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent liegt momentan bei rund 100 US-Dollar. Im Februar waren es noch 60 Dollar.
Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.