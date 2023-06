Der Europäische Fechtverband suspendiert Russland und Belarus (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Sergei Ilnitsky)

Das entschied die EFC am Rande der Europaspiele im polnischen Krakau. Entsprechende Anträge des ukrainischen Fechtverbandes wurden von einer knappen Mehrheit der 43 abstimmenden nationalen Verbände angenommen.

Der Europäische Fechtverband geht damit auf Konfrontationskurs zum Weltverband FIE. Bei Wettbewerben unter dem Dach der FIE dürfen Fechterinnen und Fechter aus Russland und Belarus als neutrale Athleten starten.

Bei den Europaspielen in Krakau sind Russen und Belarussen mit einem Einreiseverbot in Polen belegt worden. Per Dekret ordnete die FIE deswegen die Austragung von Einzel-Europameisterschaften im bulgarischen Plowdiw an. Diese fanden am vergangenen Wochenende statt und waren wichtig für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

