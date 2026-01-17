Berlin
Europäischer Filmpreis geht an "Sentimental Value"

Das Drama "Sentimental Value" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier hat sechs Europäische Filmpreise gewonnen, darunter die Auszeichnung für den besten Film.

    Verleihung Europäischer Filmpreis
    Verleihung Europäischer Filmpreis (picture alliance / dpa / Reuters / Pool / Christian Mang)
    Die Hauptdarsteller - der Schwede Stellan Skarsgård und die Norwegerin Renate Reinsve - gewannen beide Schauspielpreise. Trier wurde selbst auch für die beste Regie ausgezeichnet. Der deutsche Beitrag für die Oscars - "In die Sonne schauen" von Regisseurin Mascha Schilinski - gewann eine Auszeichnung für das beste Kostümbild, ging aber sonst trotz etlicher Nominierungen leer aus. Die Eröffnungsrede bei der Gala in Berlin hielt der iranische Regisseur Jafar Panahi, der auf die Lage in seinem Heimatland hinwies.
    Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.