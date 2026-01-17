Die meisten Nominierungen haben das Roadmovie "Sirât" des Franzosen Oliver Laxe, das Drama "Sentimental Value" von Joachim Trier aus Norwegen und das Drama "In die Sonne schauen" der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski. Deren Film geht für Deutschland auch ins Rennen um den Oscar.
Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die Mitglieder der Europäischen Filmakademie konnten über viele Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen.
Bei der zurückliegenden Verleihung war der Musical-Thriller "Emilia Pérez" des Franzosen Jacques Audiard als bester europäischer Film ausgezeichnet worden.
Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.