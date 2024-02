Studie

Europäischer Gasverbrauch um ein Fünftel gesunken

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor zwei Jahren haben die europäischen Staaten ihren Gasverbrauch einer Studie zufolge um 20 Prozent verringert. Laut dem Bericht der auf Energiethemen spezialisierten US-Denkfabrik Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) sank die Nachfrage insbesondere in Deutschland, Italien und Großbritannien.