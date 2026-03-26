Der Europäische Gerichtshof (IMAGO / Horst Galuschka / IMAGO / Horst Galuschka)

Die Männer sind in Sektoren wie Finanzen und Chemie tätig. Sie hatten dagegen geklagt, dass die EU nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ihre Vermögenswerte eingefroren hatte. Schon in der Vorinstanz waren sie mit ihrer Klage gescheitert.

Der EuGH verweist in seinem Urteil auf EU-Sanktionen gegen zahlreiche Geschäftsleute, deren Wirtschaftszweige eine wichtige Einnahmequelle für die russische Regierung darstellen. Das Gericht betont unter anderem, sie trügen zum Florieren ihrer Wirtschaftssektoren bei - und könnten so mittelbar auch die Finanzierung des Krieges begünstigen.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.