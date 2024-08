Bärbel Bas (SPD), Bundestagspräsidentin (Archivbild). (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Als Rednerin ist unter anderem Bundestagspräsidentin Bas zu Gast. Sie wolle dazu beitragen, die Erinnerung an die Opfer wachzuhalten, erklärte die SPD-Politikerin. Bas ist nach Angaben des Bundestags die erste Spitzenvertreterin des deutschen Parlaments, die nach Auschwitz reist. Ebenfalls erwartet wird die Präsidentin des polnischen Senats, Kidawa-Blonska.

Im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, das in der Stadt Oswiecim im damals besetzten Polen lag, wurden am 2. August 1944 etwa 4.300 Sinti und Roma mit Gewalt in die Gaskammern getrieben und ermordet. Dieser Tag wurde 2015 vom Europäischen Parlament als Europäischer Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma anerkannt.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.