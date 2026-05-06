Nicht alle Länder würden die erforderlichen Daten systematisch erheben. So gebe es in einigen Fällen nur auf Anfrage Informationen, was mitunter zu monatelangen Verzögerungen führe. Der Wiederaufbaufonds wurde 2021 eingerichtet, um EU-Länder nach der Corona-Pandemie zu unterstützen. Die Europäische Kommission nimmt dafür Kredite am Kapitalmarkt auf und verteilt die Mittel.
Bis Januar dieses Jahres wurden schätzungsweise bereits 577 Milliarden Euro bereitgestellt.
Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.