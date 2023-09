Das EU-Parlament in Straßburg. (pa/dpa/Philipp von Ditfurth)

Auch soll die Pflicht bestehen, sowohl zu Beginn als auch zum Ende eines Mandats eine Vermögenserklärung abzugeben. Hintergrund ist der Korruptionsskandal um die ehemalige Parlaments-Vizepräsidentin Kaili.

Zuvor hatte das Parlament Beschlüsse zum Umweltschutz gefasst. So sollen Flugzeuge in der EU künftig umweltfreundlicher betankt werden - zum Beispiel mit Kraftstoffen aus Bioabfällen, Altspeiseöl oder Algen. Bis 2050 sollen 70 Prozent der Flugtreibstoffe nachhaltig sein. Nötig ist noch die Zustimmung der EU-Staaten; sie gilt in diesem Fall als gesichert.

