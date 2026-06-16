Flaggen vor dem Europäischen Parlament in Straßburg (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)

Die Kommission hatte sich mit Washington im vergangenen Sommer auf das Dokument geeinigt, um einen drohenden Handelskrieg abzuwenden. Dabei akzeptierte die Europäische Union unter anderem Zölle in Höhe von bis zu 15 Prozent auf die meisten Exporte in die Vereinigten Staaten und verpflichtete sich ihrerseits, Zölle auf amerikanische Industrie-Importe abzuschaffen. Die vollständige Umsetzung des Abkommens hatte sich zunächst verzögert. Es sollte sichergestellt werden, dass die Vorteile für die USA nur dann gelten, wenn Washington seine Verpflichtungen vollständig einhält.

Präsident Trump hatte den Europäern eine Frist bis zum 4. Juli gesetzt. Auf EU-Seite ist auch die Bestätigung durch den Ministerrat nötig.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.