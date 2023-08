Ausschreitungen mit Todesopfer

Menschen versammeln sich vor der OPAP-Arena in Athen, nachdem bei Ausschreitungen ein Fan gestorben ist. (Thanassis Stavrakis / AP / dpa / Thanassis Stavrakis)

Zunächst findet aber das eigentliche Rückspiel am Dienstag kommender Woche in Zagreb statt. Für beide Spiele sind nach UEFA-Angaben weiterhin keine Gästefans zugelassen.

Am Montagabend war in Athen ein griechischer Fan ums Leben gekommen. Der junge Mann sei durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden und gestorben, berichtete der griechische Staatssender ERTnews unter Berufung auf die Polizei. Es habe 96 Festnahmen gegeben. Die Fans von Zagreb waren angereist, auch wenn keine Anhänger der Gäste im Stadion erlaubt gewesen seien. Die UEFA bedauerte die Vorfälle zutiefst. Auch FIFA-Präsident Infantino sprach sein Beileid aus: "Es gibt absolut keinen Platz für Gewalt im Fußball, auf und neben dem Platz, sowie in der Gesellschaft".

Trotz des Verbots von Gästefans seien am Montag 150 bis 200 Hooligans über den Landweg nach Griechenland eingereist, berichteten Medien. Die Dinamo-Anhänger randalierten in der Athener Vorstadt Nea Filadelfia, wo das Spiel stattfinden sollte. Fernsehbilder zeigten, wie die Fans Mülltonnen und trockene Äste anzünden, Autos und Schaufenster zertrümmern und sich mit griechischen Anhängern prügeln. Acht Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.