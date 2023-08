Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau am Staatsgebiet des heutigen Polen war das größte Vernichtungslager des NS-Regimes. (picture alliance / Hans Klaus Techt / APA / )

Pejcinovic Buric erklärte in Straßburg, es dürfe niemals vergessen werden, wie Hass, Ausbeutung und Stigmatisierung zu Massenmord geführt hätten. Der Gedenktag erinnert an die mehr als 4.000 Roma und Sinti, die in der Nacht auf den 3. August 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau von SS-Angehörigen in den Gaskammern ermordet wurden.

An der zentralen Gedenkfeier des Zentralrates der deutschen Roma und Sinti in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau nimmt auch eine Bund-Länder-Delegation teil. Teilnehmer sind unter anderen der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antiziganismus, Daimagüler, und die Thüringer Migrationsministerin und Antiziganismusbeauftragte Denstädt.

