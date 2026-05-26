Auszeichnung

Bayerns Harry Kane beim Torschuss (AP / Matthias Schrader)

In der Wertung der European Sports Media belegte der 32-Jährige mit großem Vorsprung Platz eins vor Erling Haaland von Manchester City und Kylian Mbappé von Real Madrid. Mit seinen 36 Ligatreffern und daraus resultierenden 72 Punkten lag Kane deutlich vor Haaland (27 Tore/54 Punkte) und Vorjahressieger Mbappé (25/50). Platz vier belegte der frühere Augsburger Dion Drena Beljo.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.