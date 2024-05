Bis Mittwoch wollen Blogger, Aktivisten, Politiker, Journalisten, Künstler und Kreative über aktuelle Trends im Netz, die Digitalisierung des Alltags und die menschliche Zukunft im Allgemeinen diskutieren.

Unter dem Motto "Who cares" stehen in diesem Jahr besonders Menschen im Fokus, die im Sozialgefüge als die Schwächsten gelten , zum Beispiel Kinder und Geflüchtete sowie kranke oder pflegebedürftige Personen. Ein weiterer Schwerpunkt soll das Thema "Freiheit in Wissenschaft und Forschung" sein.