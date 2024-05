Sorge um Demokratie

Dies geht aus einer Erklärung hervor, die am Nachmittag von einem Kongress der europäischen Sozialdemokraten in Berlin verabschiedet werden soll und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin heißt es weiter, nur so könne man Wählern die Gewissheit geben, dass es nach den Europawahlen eine zuverlässige Brandmauer gegen Rechtsextremismus gebe. Die Sozialdemokraten warnen vor einer Aushöhlung der Demokratie und vor autokratischen Entwicklungen.